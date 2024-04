Macron dá início a celebrações para comemorar 80° aniversário da libertação da França

De janeiro a março de 1944, 465 combatentes da resistência reuniram-se em Glières para receberem armas lançadas por via aérea, em preparação para o desembarque dos Aliados no sul de França em agosto de 1944, uma segunda frente que se seguiria à que foi aberta na Normandia em junho daquele ano.

O presidente francês, Emmanuel Macron, deu início neste domingo (7) às celebrações do 80º aniversário da libertação de França no penúltimo ano da Segunda Guerra Mundial, que culminará em junho com o desembarque na Normandia.

Em seguida, Macron foi para Izieu, no sudeste, onde 44 crianças judias com idades entre 4 e 12 anos, cujos pais tinham sido deportados para campos de concentração, tinham sido levadas para um local seguro por membros da resistência, mas foram encontradas pela Gestapo em 6 de abril de 1944.

Macron argumentou que "nada justifica o retorno a essas ideologias mortais", em referência ao ressurgimento de posições extremistas e em um momento em que a França sofre com o ressurgimento do antissemitismo desde o ataque do Hamas em Israel, em 7 de outubro, e a resposta do Exército israelense em Gaza.

Entre maio de 1943 e abril de 1944, a colônia de Izieu, fundada por Sabine Zlatin, uma resistente judia de origem polonesa, acolheu cerca de 100 crianças cujos pais tinham sido deportados.

Até o ataque, a colônia manteve-se relativamente tranquila.

"Íamos à escola, tínhamos uma vida tranquila", embora os adultos soubessem que "estava ficando cada vez mais perigoso", disse Bernard Waysenson, que chegou no verão de 1943 com o irmão e a irmã. Partiram em novembro do mesmo ano para se juntarem à família.

"A lembrança que tenho da guerra é principalmente a nossa sobrevivência", disse Waysenson à AFP.

As comemorações deste ano terão como ponto alto as cerimônias que marcam os 80 anos do desembarque de junho na Normandia, com a presença de vários líderes mundiais, incluindo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.

Em agosto, será comemorada a libertação de Paris da ocupação nazista em 1944.

