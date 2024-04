Liverpool empata com United em Old Trafford e cede liderança ao Arsenal

Em uma atmosfera espetacular em Old Trafford, o Liverpool abriu o placar aos 23 minutos em uma finalização de voleio do atacante colombiano Luis Díaz.

Com o resultado, os 'Reds' caem para a segunda posição com os mesmos 71 pontos dos 'Gunners', que levam a melhor no saldo de gols. Logo atrás aparece o atual campeão, o Manchester City (70 pontos).

O Liverpool empatou com o Manchester United em 2 a 2 neste domingo (7), em Old Trafford, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, e cedeu a liderança para o Arsenal, a sete jogos para o fim da competição.

Os 'Reds' saem de Old Trafford com uma nova decepção, três semanas depois da eliminação na Copa da Inglaterra, no mesmo estádio, sofrendo dois gols na prorrogação (4 a 3).

"Sei o que as pessoas vão ver: dois pontos perdidos. Mas temos um ponto a mais do que antes do jogo, fora de casa e contra o United", ressaltou o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp.

O Manchester United, sexto colocado, segue longe da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O time do técnico Erik ten Hag está a 11 pontos do Aston Villa (4º), e a oito do Tottenham (5º).

Na acirrada luta pelo título, Arsenal, Liverpool e City não se enfrentam mais entre si até o final do campeonato, mas qualquer tropeço pode ser decisivo.

A 32ª rodada termina neste domingo com outros dois jogos: Sheffield United-Chelsea e Tottenham-Nottingham Forest.