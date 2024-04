'Liberem os reféns', exigem milhares de israelenses em protesto no Parlamento em Jerusalém

"Para vocês que ainda estão lá, resistam", disse a mulher com lágrimas nos olhos, lembrando-se do pai e da irmã mortos em 7 de outubro no ataque dos comandos do Hamas.

Mulheres que usavam em suas bocas um adesivo com o número 184 (o número de dias desde 7 de outubro) e faixas com fotos das 14 mulheres ainda mantidas em cativeiro em Gaza.

Ofri Bibas, cujo irmão Yarden, cunhada Shiri e seus dois filhos Ariel, de quatro anos, e Kfir, de um ano, foram feitos reféns, pediu que eles "não sejam esquecidos".