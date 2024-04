Juventus bate Fiorentina e encerra série de 4 jogos sem vitória no Italiano

A Juventus, em uma séria crise de resultados nos últimos dois meses, reencontrou a vitória depois de quatro jogos no Campeonato Italiano ao bater a Fiorentina por 1 a 0 neste domingo (7), pela 31ª rodada. O time 'bianconero' tinha começado a acordar depois de vencer a Lazio por 2 a 0 na última terça-feira, no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália. Agora, a vitória sobre a Fiorentina é a confirmação de uma melhora que a equipe espera manter para a reta final da temporada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com 62 pontos e já fora da briga pelo título, a Juve ocupa a terceira colocação com quatro pontos de vantagem sobre o quarto colocado, o Bologna, que neste domingo não passou de um decepcionante empate sem gols com o Frosinone (18º).

Federico Gatti foi o autor do único gol do jogo, aos 21 minutos, aproveitando rebote após uma cabeçada do brasileiro Bremer na trave. A Juventus chegou a marcar outras três vezes no primeiro tempo, mas em todas elas a arbitragem apontou impedimento. O resultado positivo dá alívio ao time de Turim, que nos nove jogos anteriores da Serie A havia somado apenas sete pontos.

"É uma vitória super importante depois de semanas muito difíceis", admitiu Gatti. "Como mostramos na terça-feira [contra a Lazio], voltamos a ser uma equipe que é difícil de ser batida". Por sua vez, a 'Viola' fica na décima colocação, distante da zona de classificação para as copas europeias. Entre os demais jogos do dia, destaque para a vitória do Napoli fora de casa sobre o Monza por 4 a 2, de virada. O Monza abriu o placar aos nove minutos com Milan Duric e os napolitanos viraram rapidamente no início do segundo tempo com Victor Osimhen (55'), Matteo Politano (57') e Piotr Zielinski (61'). Os donos da casa responderam em seguida marcando com Andrea Colpani (62'), mas Giacomo Raspadori sacramentou a vitória do Napoli (68'). "Todos temos que dar algo mais de nós mesmos, porque ainda temos sete jogos pela frente e podemos conseguir muitos pontos", afirmou Politano.

Com esta vitória o Napoli sobe para a sétima posição com 48 pontos, dois atrás da Atalanta (6ª), que ocupa o posto que dá vaga na próxima Liga Conferência. A 31ª rodada do Campeonato Italiano termina nesta segunda-feira, com a líder Inter de Milão visitando a Udinese.