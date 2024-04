Jovem é espancada na escola devido a conta falsa em rede social

O jornal francês Le Figaro divulgou que três adolescentes, com idades entre 14 e 15 anos, foram detidos para interrogatório por suspeitas de agredirem Samara. Eles admitiram o crime.

A mãe da jovem afirma que a autoria do perfil não é de Samara e que, na verdade, ela sofria assédios na escola há um ano e meio . Na semana passada, ela teria sido jogada no chão e agredida diversas vezes nas costas.

Devido à gravidade, a jovem entrou em coma, mas saiu nesta quarta-feira, 3. Hassiba, mãe de Samara, conta que a jovem voltou a falar apenas na quinta-feira, 4, dois dias depois do acontecimento.

Em contato com as mensagens do celular da filha, ela afirmou que ficou assustada. “Foi um horror. Minha filha temia pela vida dela. Se não fosse terça, seria outro dia”, alegou ao jornal RMC.

Ela explica que a filha saiu da escola e três jovens a esperavam. Eles a agarraram pelo braço, a jogaram no chão e começaram a chutá-la. Samara teve hemorragia cerebral, mas apresenta um quadro estável atualmente.

LEIA TAMBÉM | 8 sinais que indicam que seu filho está sofrendo Bullying

Suspeitos admitiram o envolvimento



Segundo o Ministério Público de Montpellier, os três suspeitos que foram ouvidos admitiram o envolvimento no ataque, informou o jornal Le Point.

Foi solicitada a prisão preventiva do estudante de 15 anos, suspeito de ter proferido “os golpes mais violentos”.

O Ministério Público de Montpellier indicou ainda que “o ataque ocorreu no contexto de um grupo de adolescentes que tinham o hábito de se insultar e publicar fotografias de terceiros em um aplicativo de mensagens instantâneas”.