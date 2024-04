Hurkacz vence ATP 250 de Estoril e conquista seu 1º título no saibro

O tenista polonês Hubert Hurkacz, número 10 do mundo, conquistou o primeiro título de sua carreira no saibro neste domingo (7), ao vencer a final do ATP 250 de Estoril contra o espanhol Pedro Martínez (77º).

Hurkacz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 24 minutos.

Segundo cabeça de chave do torneio, o polonês não teve dificuldades na partida e somou seu oitavo título no circuito. Seis dele foram em quadra dura, um na grama e agora ele consegue o primeiro no saibro, superfície em que nunca havia disputado uma final até então.