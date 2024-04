China e EUA expressam vontade de reforçar diálogo

"Só poderemos progredir se nos comunicarmos direta e abertamente um com o outro", insistiu ela durante uma reunião no solene Palácio do Povo.

As relações entre os EUA e a China só podem progredir por meio do diálogo, disse Janet Yellen ao seu interlocutor.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, expressaram neste domingo (7) seu desejo de fortalecer o diálogo, apesar das diferenças entre as duas potências, que estão em desacordo em questões econômicas e diplomáticas.

Os dois países concordaram em discutir o crescimento equilibrado e abordaram as preocupações dos EUA sobre o apoio do governo chinês às suas indústrias, o que permite que elas aumentem a produção e inundem o mercado de exportação, causando a queda dos preços internacionais.

Li respondeu que "a China espera sinceramente que os dois países sejam parceiros, não rivais" e observou que os internautas chineses têm acompanhado de perto a visita de Yellen desde que ela chegou a Guangzhou nesta semana, onde também se reuniu com o vice-primeiro-ministro He Lifeng.

"Embora tenhamos muito a fazer, acho que no último ano estabilizamos ainda mais nosso relacionamento bilateral", disse a secretária ao iniciar os dois dias de discussões com Li.

Apesar do tom positivo da visita, a agência de notícias estatal chinesa Xinhua alertou em um comentário sobre o "espectro do protecionismo" nos Estados Unidos.

No sábado, ela anunciou que os EUA e a China iniciarão conversas no âmbito de um grupo de trabalho existente sobre cooperação contra a lavagem de dinheiro para reduzir o financiamento do narcotráfico.

Ela criticou as tarifas dos EUA sobre as importações chinesas e acusou Washington de "suprimir" o setor de veículos elétricos da China.

Outro meio de comunicação estatal, o Global Times, criticou em um editorial "ações negativas em relação à China", em uma referência às restrições comerciais e tecnológicas dos EUA e "uma lista crescente de sanções contra empresas chinesas".

No entanto, o analista Ryan Hass, da Brookings Institution, disse à AFP que "a visita de Yellen abriu espaço para testar a possibilidade de avançar".

Ele acrescentou que a visita "evidenciou que os chineses reconhecem a necessidade de lidar com o excesso de capacidade e estão prontos para explorar a cooperação em relação à lavagem de dinheiro".

Mas só o tempo dirá se esses esforços darão frutos, completou.

Em suas reuniões com o vice-primeiro-ministro He, Yellen alertou as empresas chinesas para que não apoiem a guerra da Rússia na Ucrânia, sob o risco de enfrentarem "consequências significativas".

A secretária do Tesouro americano também se reunirá com o prefeito de Pequim, Yin Yong, e com o ministro da Fazenda, Lan Fo'an, no domingo.

Na segunda-feira, ela deve conversar com o ex-vice-premiê Liu He e com o governador do banco central, Pan Gongsheng.

