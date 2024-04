Bolívia convoca sua embaixadora no Equador após invasão à embaixada do México

O presidente da Bolívia, Luis Arce, anunciou neste domingo (7) que havia convocado sua embaixadora no Equador, Segundina Flores, após a batida policial sem precedentes na embaixada mexicana em Quito para capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas.

Em uma conversa telefônica com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "informamos a ele que convocamos nossa embaixadora boliviana no Equador para segunda-feira", disse Arce na rede social X.

"Além disso, do Ministério das Relações Exteriores, convocamos a embaixadora do Equador em nosso país [Miriam Esparza] para que ela possa fornecer informações sobre o que aconteceu", acrescentou Arce após a ligação com López Obrador, na qual ele expressou seu apoio em relação à invasão à embaixada mexicana.