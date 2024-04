Trump volta a se comparar a Nelson Mandela

O aspirante republicano à Casa Branca, Donald Trump, comparou-se neste sábado (6) ao ícone anti-apartheid sul-africano, Nelson Mandela, o que gerou críticas por parte da equipe de campanha do presidente Joe Biden.

Esse julgamento começará em 15 de abril e o juiz Juan Merchán impôs uma ordem de silêncio parcial a Trump, que frequentemente atacou esse juiz nas redes sociais.

Neste sábado, Trump se manifestou em sua plataforma Truth Social e acusou Merchán de infringir seus direitos à liberdade de expressão da Primeira Emenda, e de violar a lei.

"Se esse lacaio partidário quiser me colocar na prisão por dizer a VERDADE aberta e óbvia, com prazer me tornarei um Nelson Mandela moderno. Será minha GRANDE HONRA", escreveu Trump.