Terremoto interrompe reunião da ONU e assusta população de Nova York

Um terremoto assustou a população de Nova York, maior cidade dos EUA, nesta sexta-feira, 5, segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS, na sigla em inglês), interrompendo brevemente uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Muitos nova-iorquinos relataram estrondos em vários pontos da cidade. Segundo autoridades locais, pelo menos 42 milhões de pessoas podem ter sentido o tremor. Moradores de Baltimore e Filadélfia também relataram ter sentido o chão tremer.

O USGS registrou uma magnitude preliminar de 4,8, com o epicentro registrado na cidade de Lebanon, no Estado vizinho de New Jersey. O Corpo de Bombeiros de Nova York afirmou que não houve danos significativos ou vítimas.