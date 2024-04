Taiwan retira turistas presos em parque nacional após terremoto

Neste sábado, as autoridades revisaram para cima o balanço de falecidos, após ter encontrado na sexta-feira três corpos em uma região de trilhas.

Dezenas de turistas presos há quatro dias em um parque nacional do leste de Taiwan, atingido por um forte terremoto que deixou 13 mortos, foram retirados de helicóptero neste sábado (6).

Mais de 600 pessoas permaneciam presas em túneis ou áreas isoladas por desmoronamentos de terra, enquanto as equipes de resgate entregavam alimentos em helicóptero a moradores, segundo a Agência Nacional de Catástrofes.

No epicentro do terremoto, Hualien, uma cidade de 100.000 habitante na costa oriental, foram sentidas mais de 300 réplicas desde quarta-feira, incluindo uma de magnitude de 5,2 no manhã deste sábado.

Helicópteros resgataram turistas presos no Parque Nacional de Taroko, uma cadeia montanhosa que atrai visitantes por seus enormes desfiladeiros.