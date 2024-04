Reino Unido está 'chocado com banho de sangue' em Gaza, diz premiê britânico

"Mas todo o Reino Unido está chocado com o banho de sangue e consternado com o massacre dos bravos heróis britânicos que estavam levando alimentos aos necessitados", acrescentou.

"As crianças de Gaza precisam de uma pausa humanitária imediata, que leve a um cessar-fogo sustentável a longo prazo", insistiu, considerando que essa é "a maneira mais rápida de liberar os reféns e fazer chegar a ajuda".

Comandos do movimento islamista palestino Hamas, que governa Gaza, se infiltraram no sul de Israel em 7 de outubro, onde mataram 1.170 pessoas, a maioria civis, de acordo com um levantamento da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Eles também capturaram mais de 250 pessoas, das quais 129 permanecem detidas em Gaza, incluindo 30 que teriam falecido, de acordo com o Exército israelense.

A ofensiva aérea e terrestre lançada por Israel em retaliação já deixou mais de 33 mil mortos, na maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza.

