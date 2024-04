Mundo começa a se defender da invasão de produtos chineses baratos

Os EUA e a União Europeia ameaçam aumentar as barreiras comerciais aos veículos elétricos e aos equipamentos de energia renovável fabricados na China. Agora, as economias emergentes, incluindo o Brasil, a Índia, o México e a Indonésia, estão se juntando à reação, concentrando-se nas importações chinesas de aço, cerâmica e produtos químicos que suspeitam ser objeto de dumping nos seus mercados internos.

Para relançar seu protagonismo econômico, a China está inundando o mundo com produtos baratos, uma sequela multimilionária do choque chinês que atingiu a indústria global há mais de duas décadas. Mas desta vez, o mundo está reagindo.

Para muitos dos consumidores mundiais, as importações chinesas baratas são uma vantagem potencial após um período de inflação intensa. O esforço de produção da China também está consolidando a sua posição como fornecedor essencial de automóveis, smartphones e equipamentos de baixo custo para grande parte do mundo em desenvolvimento. A sua experiência em tecnologia verde oferece aos países uma rota de baixo custo para a descarbonização.

"À medida que os EUA fecham a sua fronteira, a China inundará o resto do mundo com produtos baratos", disse Arthur Budaghyan, estrategista-chefe para mercados emergentes e China na BCA Research.

A resistência crescente mostra como o novo choque da China está impulsionando tensões num sistema comercial global que já mostra sinais de desgaste, graças à invasão da Ucrânia pela Rússia e aos esforços do Ocidente liderado pelos EUA para impulsionar as indústrias nacionais e o nearshoring. As pressões correm o risco de acelerar uma fragmentação da economia global em países determinados a retirar a China das suas cadeias de abastecimento e daqueles que estão presos na sua órbita.

Mas para a China, depender da procura externa para crescer num mundo mais hostil é arriscado. Muitos economistas dizem que a China deveria, em vez disso, tomar medidas para impulsionar o consumo interno e criar uma economia mais equilibrada.

"A capacidade mundial de absorver um novo choque da China é menor do que era no passado", disse Aaditya Mattoo, economista-chefe para a Ásia Oriental e Pacífico do Banco Mundial.

O dilúvio de exportações chinesas já está inundando os concorrentes estrangeiros em algumas indústrias. A maior produtora de aço do Chile, a Compañía de Acero del Pacífico, disse em março que encerraria as operações em Huachipato depois que executivos disseram que a usina não poderia mais competir com as importações chinesas, que eram 40% mais baratas que o aço chileno.

"As empresas chinesas estão praticando dumping. Distorceram o mercado", disse Hector Medina, líder sindical da fábrica na cidade de Talcahuano, 480 quilômetros ao sul da capital, Santiago.

Governos de todo o mundo anunciaram mais de 70 medidas relacionadas com importações visando apenas a China desde o início do ano passado, de acordo com uma contagem compilada pela Global Trade Alert, uma organização sem fins lucrativos com sede na Suíça que apoia o comércio aberto. Este número representa um aumento em relação às cerca de 50 em 2021 e 2022.

A resposta da China à reação global tem sido condenar o crescente protecionismo, uma indicação de que não pretende mudar de rumo. A mídia estatal publicou artigos criticando as queixas ocidentais sobre o excesso de capacidade industrial chinesa, considerando-as exageradas e hipócritas. Mais significativamente, a China apresentou uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre os subsídios dos EUA para veículos elétricos, dizendo que as disposições que excluem os componentes chineses são injustas.