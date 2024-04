Milhares vão às ruas contra Netanyahu após seis meses de guerra em Gaza

Os manifestantes seguravam caricaturas de "Bibi", como é conhecido o premiê, e entoavam slogans hostis ao líder do partido de direita Likud, envolvido em vários processos judiciais, principalmente por corrupção.

Também pediram sua renúncia imediata e exigiram "eleições, já", segundo os repórteres da AFP.

Depois, dirigiram-se a outro protesto que exigia uma solução negociada para libertar os 129 reféns ainda retidos em Gaza, dos quais 34 teriam morrido, segundo o Exército.

O conflito entre Israel e o Hamas foi desencadeado após o ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel em 7 de outubro, que deixou 1.170 mortos, na maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais israelenses.