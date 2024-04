EUA, Filipinas, Austrália e Japão anunciam manobras em mar disputado pela China

Estados Unidos, Filipinas, Austrália e Japão organizarão exercícios militares aéreos e navais no disputado Mar da China Meridional no domingo (7), reivindicado quase inteiramente por Pequim, anunciaram em comunicado os responsáveis de defesa dos quatro países.

Os exercícios servirão para demonstrar seu "compromisso coletivo em fortalecer a cooperação regional e internacional para apoiar um Indo-Pacífico livre e aberto", afirma o boletim conjunto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As manobras militares ocorrerão na zona econômica exclusiva das Filipinas, no disputado Mar da China Meridional, que Pequim reivindica e através do qual está expandindo sua presença.