EUA e Israel se reúnem no Egito para chegar a nova trégua após seis meses de guerra

Ele também pediu ao Catar e ao Egito, que atuam na medição do conflito junto aos Estados Unidos, que façam com que o grupo islamista Hamas se comprometa a aceitar um acordo com Israel, disse uma autoridade dos EUA à AFP.

Delegações dos Estados Unidos e Israel planejam reuniões no Egito neste fim de semana para tentar chegar a acordo sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza, devastada por uma guerra que completa seis meses no domingo (7).

Segundo a imprensa americana, o diretor da CIA, Bill Burns, e o chefe do Mossad israelense, David Barnea, autoridades do Catar e do Egito se reunirão no Cairo.

Há semanas, EUA, Egito e Catar tentam garantir uma trégua temporária e a libertação dos reféns do Hamas em troca de prisioneiros palestinos detidos em prisões israelenses.

O conflito eclodiu após o ataque sem precedentes de comandos do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, no qual mataram 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.