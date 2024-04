Bombardeios russos matam 10 pessoas no leste da Ucrânia

Os bombardeios russos mataram neste sábado (6) dez pessoas e feriram uma dezena no leste da Ucrânia, informaram as autoridades desta ex-república soviética, invadida por Moscou em fevereiro de 2022.

Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste do país, "seis pessoas foram mortas e pelo menos dez ficaram feridas como resultado do ataque inimigo", disse o serviço de emergência estatal em uma publicação no Telegram.

As autoridades regionais de Donetsk, no leste, também observaram que vários bombardeios russos deixaram "três mortos e dois feridos".