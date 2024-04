Wall Street fecha em alta impulsionado pela boa saúde da economia dos EUA

"Parte desse movimento é uma recuperação após a queda de quinta-feira", disse Steve Sosnick, analista da Interactive Brokers. O especialista observa também um sinal de que o mercado "talvez pense que vale mais a pena se preocupar com a economia do que com quando as taxas de juros irão cair" este ano.

Ao mesmo tempo, "o Fed não precisa ver o mercado de trabalho caindo para começar a reduzir suas taxas", refletiu em nota Nancy Vanden Houten, analista da Oxford Economics.

"Eles serão guiados principalmente pela progressão dos salários e da inflação, que esperamos que vá se moderar nos próximos meses", acrescentou.

O otimismo do dia levou as gigantes de tecnologia a um movimento de alta, em particular Meta, Amazon e Nvidia.

Enquanto isso, graças à alta dos preços do petróleo para recordes em cinco meses, a ExxonMobil (+1,38%) atingiu nesta sexta-feira sua maior capitalização.

ConocoPhillips (+1,34%) e Occidental Petroleum (+2,40%) também subiram.