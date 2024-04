Rússia intensifica ofensiva para tomar outra cidade-chave no leste da Ucrânia

Após mais de dois anos de conflito, os combates se concentram na região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde as autoridades russas da ocupação afirmam que estão avançando até Chasiv Yar, última localidade em mãos ucranianas antes da cidade de Kramatorsk.

De acordo com o canal de Telegram DeepState, próximo ao Exército ucraniano, as forças russas "entraram nas casas" no flanco oriental dessa cidade.

No alto de uma colina, a cidade fica a menos de 30 quilômetros a sudeste de Kramatorsk, que é uma localidade-chave de Donetsk, já que é um importante eixo ferroviário e logístico para o Exército ucraniano.

O Exército russo disse nesta sexta que capturou a cidade de Vodiane, localizada a oeste de Avdiivka, tomada pela Rússia em fevereiro.

Apesar das dificuldades no front oriental, a Ucrânia segue bombardeando o território russo e, nesta sexta, afirmou que destruiu seis aviões militares russos em um bombardeio contra uma base aérea do oblast (província) russo de Rostov do Don.

O bombardeio contra o aeródromo de Morozovsk, nessa província do sul e fronteiriça com a Ucrânia, foi uma "operação especial" conjunta do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) com o Exército, declarou uma fonte de segurança ucraniana à AFP.