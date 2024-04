Refém 'provavelmente' foi morta por disparo de helicóptero israelense em 7 de outubro

Um helicóptero da Força Aérea israelense "muito provavelmente" matou a refém Efrat Katz durante um ataque contra um veículo conduzido por combatentes armados do Hamas durante o ataque de 7 de outubro, informou nesta sexta-feira (5) o Exército, que publicou as conclusões de uma investigação.

Efrat Katz, de 68 anos, foi sequestrada no kibutz Nir Oz, no sul de Israel, em 7 de outubro e morreu no mesmo dia.

A investigação revelou que um helicóptero de combate "disparou contra um veículo no qual havia terroristas e, segundo relatos, em que também havia reféns", declarou o Exército em um comunicado.