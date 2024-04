Presidente do Peru depõe diante de promotores por escandâlo 'Rolexgate'

O governo espera que o caso seja esclarecido com a versão oferecida por Boluarte e assim encerrar um escândalo que já provocou dois pedidos de impeachment da oposição parlamentar de esquerda, ambos rejeitados na quinta-feira pela maioria de direita do Congresso.

Pequenos grupos de apoiadores e detratores se reuniram ao redor do perímetro do Ministério Público enquanto ela prestava depoimento.

Também sobre "a posse de uma pulseira Cartier de US$ 56 mil [R$ 283 mil] e joias que teria usado em cerimônias que superam os US$ 500 mil [R$ 2,5 milhões]", como anunciou o procurador-geral Villena.

As investigações pelo "suposto crime de enriquecimento ilícito e por omissão de declaração em documentos" começaram em 18 de março, após uma denúncia jornalística do veículo digital La Encerrona.

A informação revelou que Boluarte usou vários relógios Rolex em atividades oficiais desde que assumiu como vice-presidente do governo do ex-presidente de esquerda Pedro Castillo e ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social em 2021.

Após essa publicação, a atual presidente afirmou que se trata de um relógio "de antanho" produto de seu "esforço".

Com Boluarte, são seis os presidentes envolvidos em denúncias de corrupção desde o início do século XXI. Desde 2016, o Peru teve seis presidentes.

"Eu entrei no Palácio de Governo com as mãos limpas e sairei com as mãos limpas, como prometi ao povo peruano", declarou Boluarte, de 61 anos, na semana passada.

O Ministério Público pode investigá-la por até oito meses. Se decidir acusá-la, terá que esperar o término de seu mandato em julho de 2026 para levá-la a julgamento, conforme estabelece a Constituição peruana.

Boluarte, que descartou renunciar, denuncia um "ataque e assédio sistemático" com o objetivo de enfraquecer seu governo.

Se ela renunciar, o presidente do Congresso assumirá a Presidência e deverá convocar eleições gerais em seis meses.

Boluarte assumiu a Presidência em dezembro de 2022, substituindo o destituído Castillo.

O Ministério Público já a investiga desde 2023 pelos supostos crimes de "genocídio, homicídio qualificado e lesões graves", pela morte de mais de 50 civis "durante os protestos sociais entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023" que pediam sua renúncia e antecipação das eleições.

O escândalo estourou quando sua popularidade não supera os 10% nas pesquisas.

