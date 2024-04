Lille vence Olympique de Marselha (3-1) e é terceiro na Ligue 1

O Lille venceu o Olympique de Marselha por 3 a 1 em casa e ficou provisoriamente em terceiro lugar na classificação da Ligue 1, nesta sexta-feira (5), no jogo que abriu a 28ª rodada do campeonato francês.

O canadense Jonathan David abriu o placar de pênalti no início do segundo tempo (54'), marcando seu 16º gol no campeonato.

O ex-jogador do OM Remy Cabella (71') e o sueco Gabriel Gudmundsson (84') marcaram os outros gols do Lille, enquanto os marselheses só conseguiram diminuir aos 81 minutos com um gol contra do brasileiro Ismaily.