Equador tacha de 'ilegal' asilo concedido pelo México a ex-vice-presidente

"A concessão de asilo diplomático, neste caso, constitui um ato ilegal do Estado que o concede, apoia a evasão da Justiça do Estado equatoriano e promove a impunidade", assinalou a chancelaria em um comunicado.

Essa decisão tensionou as relações bilaterais, após a decisão de Quito de quinta-feira de expulsar a embaixadora mexicana Raquel Serur ao declará-la "persona non grata" por comentários do presidente Andrés Manuel López Obrador sobre a violência política no Equador.

"Consequentemente, o Equador reitera que não concederá salvo-conduto algum [para que Glas saia do país], já que não procede", expressou a chancelaria.

Quito alega que, segundo as convenções internacionais, "não é lícito conceder asilo a pessoas condenadas ou processadas por crimes comuns e por tribunais ordinários competentes".