Dúvidas na França sobre eficácia do escudo antidrones a menos de quatro meses de Paris-2024

A quatro meses das Olimpíadas, as dúvidas não param de aumentar sobre o sistema de defesa que deve proteger Paris de um hipotético atentado perpetrado por drones durante a cerimônia de abertura, com 300.000 espectadores às margens do Sena.

O fantasma de um atentado preocupa todos os países organizadores dos Jogos há mais de meio século. A França decretou nível de alerta máximo após o sangrento ataque de 22 de março em Moscou, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

O país registrou 22 atentados desde 2015 e, apesar da ameaça persistente, o presidente Emmanuel Macron garantiu na quinta-feira que a cerimônia de abertura ao ar livre no Sena segue sendo o plano "principal", embora haja alternativas.