Comoção na França por morte de adolescente após espancamento

Um adolescente de 15 anos morreu nesta sexta-feira (5) após um ataque brutal ocorrido na véspera, quando saía da escola, na França, onde o presidente Emmanuel Macron denunciou uma "violência desinibida".

A vítima, espancada por várias pessoas na quinta-feira em Viry-Châtillon, cerca de 20 quilômetros ao sul de Paris, morreu, anunciou o Ministério Público de Évry, que abriu uma investigação por homicídio.

Este ataque chocou a França, dois dias depois de outro espancamento brutal contra uma adolescente de 14 anos em Montpellier, no sul do país, que conseguiu sair do coma.