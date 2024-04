Chefe da CIA irá ao Cairo para negociar trégua em Gaza

"Os Estados Unidos participarão nas negociações no Cairo durante o fim de semana", declarou à imprensa o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Em uma conversa por telefone, Biden pediu à Netanyahu que voltasse às negociações no Cairo para que concluísse "um acordo sobre os reféns" e desse a seus negociadores "os meios para chegar a uma conclusão sobre este ponto", afirmou o porta-voz.

O chefe da agência de inteligência americana se reunirá com seu contraparte israelense, o chefe do Mossad, David Barnea, bem como com autoridades do Egito e do Catar, informou o The New York Times.

De acordo com o site de notícias Axios, trata-se do primeiro-ministro catari, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e do chefe da inteligência egípcia, Abbas Kamel.