Botafogo confirma português Artur Jorge como seu novo técnico

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (5) a contratação do técnico português Artur Jorge, do Sporting de Braga, que vai comandar o time na fase de grupos da Copa Libertadores e no Brasileirão. O português de 52 anos assinou contrato até dezembro de 2025 e começou a trabalhar nesta sexta, informou o time carioca em um comunicado. A oficialização de Artur Jorge foi questão de tempo depois que ele chegou ao Rio na quarta-feira, onde presenciou a derrota de seu novo time por 3 a 1 para o Junior Barranquilla da Colômbia, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Com sua chegada, se encerra a fase de Fábio Matias como interino desde que o clube carioca demitiu Tiago Nunes, no dia 22 de fevereiro, em decorrência das más atuações na fase prévia da 'Liberta' e no Campeonato Carioca. O ex-zagueiro português chega ao clube depois de pagar ao Braga 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões pela cotação atual) além de "créditos" em futuras transferências de jogadores, disse o dono da SAF do Botafogo, o americano John Textor, na segunda-feira, em entrevista à imprensa local. Artur Jorge estava no comando do Sporting de Braga desde maio de 2022. Em janeiro conquistou a Taça da Liga de Portugal.