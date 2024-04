Biden promete reconstruir ponte de Baltimore atingida por cargueiro

Oito latino-americanos estavam consertando buracos no asfalto da rodovia quando a ponte Francis Scott Key desabou como um castelo de cartas sobre o porta-contêineres "Dali", de bandeira de Singapura, que colidiu com a estrutura.

Depois de um turno noturno consertando buracos, as vítimas estavam descansando quando ocorreu o colapso, contou o presidente.

O presidente, que perdeu sua primeira esposa e filha em um acidente de carro e outro filho para o câncer, expressou solidariedade às famílias.

"A raiva, a dor e a profundidade da perda são imensas", mas chegará o dia em que a lembrança do ente querido trará um sorriso e não lágrimas "por mais difícil de acreditar que possa parecer", afirmou.

"Estou aqui para dizer a vocês que sua nação está aqui para vocês", acrescentou o democrata diante dos restos da ponte que ainda estão sobre o enorme cargueiro que a destruiu.

Biden acrescentou que no final de maio será aberto um novo canal que permitirá o acesso a um dos portos mais importantes dos Estados Unidos.

O helicóptero presidencial Marine One sobrevoou os destroços da ponte no porto de Baltimore para ter uma ideia da magnitude do desastre de 26 de março.

O presidente observou que está sendo feito um esforço para remover as milhares de toneladas de destroços e abrir canais alternativos para que os navios possam entrar e sair do porto.