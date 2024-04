Biden diz que Israel está fazendo o que ele pediu com relação à ajuda a Gaza

Em uma tensa ligação na quinta-feira, o presidente alertou o premiê de que a política americana com relação a Israel dependia da segurança dos civis e dos trabalhadores humanitários em Gaza, depois que sete funcionários de uma ONG morreram em um ataque israelense.

Ao ser perguntado se havia ameaçado suspender a ajuda militar a Israel na chamada com Netanyahu, Biden respondeu ao sair da Casa Branca: "Pedi a eles para fazerem o que estão fazendo."

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (5) que Israel está fazendo o que ele pediu para permitir a entrada de ajuda na Faixa de Gaza, um dia após falar pelo telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Horas depois da conversa, Israel anunciou que permitiria entregas "temporárias" de ajuda no norte de Gaza, ameaçado pela fome, através do porto israelense de Ashdod e do cruzamento fronteiriço de Erez.

Israel também afirmou que demitiria dois militares após descobrir que uma série de "erros graves" levaram aos ataques com drones que mataram os funcionários da ONG World Central Kitchen.

A Casa Branca disse, porém, que Israel deve fazer mais para cumprir as promessas feitas a Biden.