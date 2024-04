Athletic Bilbao e Mallorca decidem a Copa do Rei

Athletic Bilbao e Mallorca se enfrentam neste sábado em Sevilha às 17h (horário de Brasília) na final da Copa do Rei, torneio no qual teve domínio por muito tempo, mas que não conquista desde 1984. Há quatro décadas que os 'Leones' não conseguem erguer essa taça, que já conquistaram 23 vezes, só superados pelo Barcelona (31 títulos). Desde que ergueu o último troféu em 1984, precisamente contra o Barça, quando nenhum dos jogadores do seu atual elenco era nascido, o Athletic chegou a seis finais e não conseguiu vencer nenhuma. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em sua nova tentativa, o time mostra confiança de que desta vez a taça não vai escapar. "Vejo a equipe preparada. Temos uma boa dinâmica, esperamos poder levar isso a campo amanhã e que essa dinâmica positiva nos ajude a levar isso adiante", disse o capitão do Athletic, Iker Muniain, nesta sexta-feira em entrevista coletiva.

Os 'Leones' tentarão esquecer, especialmente no sábado, no gramado do estádio La Cartuja, em Sevilha, a dolorosa dupla derrota sofrida em 2021. Depois de ter sido adiada devido à pandemia de covid-19, a final da Copa do Rei de 2020 só foi disputada em 3 de abril do ano seguinte com o Athletic perdendo por 1 a 0 para a Real Sociedad num vibrante dérbi basco. E quinze dias depois, os 'Leones' foram novamente derrotados, dessa vez por 4 a 0 pelo Barça na final da Copa do Rei de 2021.

Duas derrotas sofridas com portões fechados devido à pandemia que a equipe do técnico Ernesto Valverde tentará agora deixar para trás apoiada por uma torcida que viajou em massa a Sevilha para apoiar seu time. "As pessoas têm de compreender o que significa uma final para o nosso povo e o envolvimento que a nossa gente tem com o clube", disse Valverde nesta sexta-feira. A estimativa é de que mais de 70 mil torcedores do Athletic Bilbao invadirão Sevilha, a maioria deles sem ingressos, que terão de se contentar em acompanhar o jogo em um telão na 'fan zone'. "É uma ótima notícia que as coisas tenham mudado para melhor. As últimas finais foram disputadas com portões fechados devido à covid e não pudemos desfrutar de um ambiente como o esperado nas arquibancadas", disse Muniain.

O Athletic Bilbao entrará em campo como favorito, mas terá que ficar bem atento diante de um Mallorca entusiasmado com a quarta final de Copa do Rei da sua história.