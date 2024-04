São Paulo sofre com lesões e perde para o Talleres (2-1) na estreia na Libertadores

O São Paulo perdeu em sua visita ao argentino Talleres por 2 a 1, em partida da primeira rodada do Grupo B da Copa Libertadores-2024, disputada na noite desta quinta-feira (4) no estádio Mario Kempes, em Córdoba.

Ramiro Ruiz Rodríguez (45'+5) e Rubén Botta (52') marcaram os gols do time 'albiazul', e Luciano (66') diminuiu para o tricolor paulista.

A partida foi marcada pelas lesões que afetaram o São Paulo, que perdeu Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato apenas no primeiro tempo, e o primeiro gol do Talleres aconteceu quando o time brasileiro jogava com 10 por conta da saída de Wellington Rato, que não teve um substituto até o início do segundo tempo.