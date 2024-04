Sobreviver ao 'inferno', o martírio dos ex-reféns do Hamas em Gaza

"Eu estava no inferno, estava com fome e com sede", diz Aviva Siegel, que foi mantida refém pelo Hamas na Faixa de Gaza. Assim como ela, outros ex-reféns israelenses do movimento islamista palestino contam o martírio que viveram durante a sua detenção, seis meses após o início da guerra.

PARIS:

Dez momentos-chave da guerra entre Israel e Hamas em Gaza

No dia 7 de outubro, milicianos do movimento palestino Hamas executaram um ataque contra o sul de Israel, quando mais de 1.160 pessoas foram assassinadas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Milei retoma debate sobre ditadura e o papel das Forças Armadas na Argentina

Assim como prometido durante a campanha, o governo de Javier Milei retomou o debate sobre a última ditadura na Argentina e o papel das Forças Armadas, ao questionar o número de desaparecidos e propor que os militares atuem na segurança interna do país.

-- EUROPA

BRUXELAS:

Otan completa 75 anos com apelo à unidade transatlântica

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) celebrou nesta quinta-feira (4) o aniversário de 75 anos de sua fundação, com uma cerimônia em Bruxelas que incluiu um apelo à unidade transatlântica, uma das principais preocupações da aliança.

-- ÁFRICA

REIMS:

Os Gauthier e sua luta pelas vítimas do genocídio em Ruanda

Como caçadores de nazistas, Dafroza e Alain Gauthier dedicaram quase 30 anos de suas vidas a localizar os autores do genocídio da etnia tutsi em Ruanda que fugiram para a França, onde sete homens já foram condenados.

-- ÁSIA

HALDWANI:

Ódio online semeia medo entre muçulmanos antes das eleições indianas

Depois do assassinato de seu irmão em distúrbios antimuçulmanos, Pervez Qureshi viu os vídeos que, em sua opinião, incentivaram o surto de violência e semeiam o ódio nas redes sociais antes das eleições na Índia.

=== ECONOMIA ===

GUANGZHOU:

Janet Yellen chega à China para discutir práticas 'desleais'

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, chegou nesta quinta-feira (4) à China, na sua segunda visita ao país em menos de um ano, para abordar a política de subsídios industriais de Pequim, considerada "injusta" por Washington.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Apesar dos avanços no Brasil, desmatamento se mantém 'obstinadamente' alto no mundo

A Terra perdeu uma superfície de floresta intocada equivalente a 10 campos de futebol por minuto em 2023, apesar das melhorias na luta contra o desmatamento no Brasil e na Colômbia, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira (4).

SANTIAGO:

Urina humana como alternativa para a criação de fertilizantes no Chile

Algumas vezes por ano, os colaboradores da cientista chilena Dafne Crutchik fazem um pedido inusitado a amigos e familiares: doar urina. Um líquido essencial para resgatar o fósforo, mineral escasso e fundamental para a criação de fertilizantes.

PARIS:

Cameron e a 'arte perdida' de desenhar

James Cameron, o criador de sucessos cinematográficos como "O Exterminador do Futuro", "Aliens" e "Titanic", foi um dos pioneiros do uso de novas tecnologias na sétima arte, mas em uma entrevista à AFP em Paris disse que se vê como um "dinossauro", porque ainda gosta do lápis e do papel para imaginar suas histórias.

PARIS:

Velocidade de expansão do Universo pode estar desacelerando

O Universo continua se expandindo, mas este fenômeno pode estar desacelerando, segundo os primeiros resultados de uma pesquisa astronômica internacional.

=== ESPORTES ===

- FUTEBOL

