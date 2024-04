ONG denuncia 'aparente crime de guerra' em Gaza por bombardeio israelense em outubro

Ao menos 350 pessoas estavam no prédio quando foi bombardeado por Israel, segundo testemunhas. O edifício de seis andares estava localizado no campo de deslocados de Nuseirat, no centro de Gaza.

"O bombardeio israelense que matou 106 civis constitui um aparente crime de guerra", considerou a ONG nas conclusões de uma investigação realizada de janeiro a março.

"A lei da guerra proíbe ataques dirigidos contra civis e não faz distinção entre civis e combatentes", acrescentou.

Em um comunicado, a ONG afirmou não ter encontrado "nenhum indício de alvos militares perto do edifício no momento do ataque israelense, o que torna o bombardeio um ato de indiscriminação ilegal segundo as leis da guerra".