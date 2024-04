ONG denuncia 'aparente crime de guerra' em ataque de Israel que matou 106 civis

A Human Rights Watch (HRW) acusou Israel, nesta quinta-feira, 4, de ter cometido um "aparente crime de guerra" em um ataque realizado em outubro, contra um prédio residencial, que deixou 106 civis mortos, incluindo 54 crianças. Segundo a ONG, "não havia nenhum alvo militar" no edifício, o que tornaria o ataque ilegal pelo direito internacional.

Ao menos 350 pessoas estavam no prédio quando foi bombardeado por Israel, no dia 31 de outubro, segundo testemunhas. O edifício de seis andares estava localizado no campo de deslocados de Nuseirat, no centro de Gaza. Esse ataque foi um dos mais mortais para civis desde o início da ofensiva militar israelense, em 7 de outubro, lançada em resposta ao ataque do grupo terrorista Hamas contra o seu território.

"A Human Rights Watch não encontrou nenhuma evidência de um alvo militar nas proximidades do prédio no momento do ataque israelense, o que torna o ataque ilegalmente indiscriminado de acordo com as leis de guerra. As autoridades israelenses não forneceram nenhuma justificativa para o ataque", diz o comunicado da HRW.