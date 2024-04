Nadal anuncia que não disputará Masters 1000 de Monte Carlo

O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira (4) a sua desistência do Masters 1000 de Monte Carlo, que começa no domingo e é o primeiro grande torneio da temporada europeia no saibro, alegando não estar em boas condições físicas.

"Olá a todos! Estão sendo tempos difíceis para mim, do ponto de vista esportivo. Infelizmente, informo que não vou jogar em Monte Carlo. O meu corpo simplesmente não me deixa", escreveu o maiorquino de 37 anos nas redes sociais.

"Embora eu continue trabalhando e dando o meu melhor todos os dias, com a esperança de poder disputar torneios que foram muito importantes para mim, a realidade é que hoje não posso. Vocês não imaginam o quão difícil é para mim não ter a oportunidade de poder jogar esses torneios mais uma vez", acrescentou.