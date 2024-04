Mangá 'Captain Tsubasa' chega ao último número impresso

"Agora que terminei de desenhar o último episódio da série, estou aliviado por ter encerrado e me sinto livre para finalmente levar uma vida sem prazos", escreveu o artista de 63 anos na rede social X.

O mangá de futebol "Captain Tsubasa" (conhecido no Brasil como "Super Campeões") teve o último número lançado nesta quinta-feira (4), após 43 anos de publicações, mas o criador Yoichi Takahashi não deseja abandonar por completo os personagens.

Nesta quinta-feira, o último número da série "Captain Tsubasa" chegou às livrarias do país de maneira lacrada, para evitar vazamentos sobre o final.

O mangá começou a ser publicado em 1981 na revista Shonen Jump. As vendas superaram mais de 70 milhões de exemplares no Japão e mais de 10 milhões no exterior.

O sucesso levou a história do jovem prodígio do futebol Oliver Atom aos canais de televisão de mais de 100 países, inspirando futuras estrelas do esporte, como Lionel Messi, Andrés Iniesta ou Kylian Mbappé.