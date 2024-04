França está disposta a investir junto com Marrocos no Saara Ocidental

A França está disposta a investir junto com Marrocos no disputado território do Saara Ocidental, reivindicado pelos independentistas da Frente Polisário, declarou, nesta quinta-feira (4), o ministro do Comércio Exterior francês, Franck Riester, durante uma visita ao reino alauita.

"Devemos trabalhar juntos, temos interesses comuns", afirmou Riester na Câmara de Comércio e Indústria Francesa em Casablanca, durante uma visita de dois dias ao Marrocos.

Diante dos jornalistas, o ministro francês elogiou os "esforços" realizados pelo Marrocos em relação aos "investimentos no Saara".