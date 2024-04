Dezessete policiais ficam feridos e dezenas de torcedores são detidos em jogo Split-Zagreb

Mais tarde, nas ruas do entorno do estádio, "grupos atacaram diversas vezes a polícia, atirando sinalizadores, garrafas, pedras e outros objetos", segundo o comunicado, acrescentando que três policiais tiveram de ser hospitalizados, um deles com lesões sérias.

Os jogadores do Dínamo tiveram que se abrigar no vestiário.

Várias centenas de 'ultras' do Hajduk Split invadiram o campo para confrontar jogadores e torcedores do Dínamo, segundo a polícia, que os encurralou nas arquibancadas, onde arrancaram os assentos e os jogaram na direção das forças policiais.

Um veículo da polícia foi danificado e 54 pessoas foram detidas.

"Nada justifica a violência... Lamento por essas cenas e espero nunca mais vê-las em nossa cidade", escreveu a prefeita de Split, Ivica Puljak, no Facebook.

A Croácia é conhecida pela sua seleção, vice-campeã mundial em 2018 e terceira na Copa de 2022, mas também pelos seus hooligans.

Entre eles, os ultras do Dínamo Zagreb, os 'Bad Blue Boys', e os 'Torcida' do Hajduk Split são os mais conhecidos. As partidas entre os dois clubes rivais, no 'Vjecni derbi' (Dérbi Eterno), são sempre de alto risco.

