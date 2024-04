Congresso do Peru rejeita dois pedidos para destituir Boluarte

O Congresso do Peru rejeitou, nesta quinta-feira (4), a admissão para debate de dois novos pedidos de destituição contra a presidente Dina Boluarte, promovidos pela esquerda da oposição devido ao escândalo dos relógios Rolex e das joias não declaradas.

As moções, que acusavam Boluarte de "incapacidade moral permanente" para prosseguir até o final do seu mandato em 2026 devido ao fato de ser investigada por suposto enriquecimento ilícito, "não foram admitidas", disse o presidente do Congresso, Alejandro Soto, após finalizar as votações, que foram realizadas separadamente.

A maioria do Parlamento (unicameral), formada por bancadas de direita, rejeitou a ativação de um processo de impeachment contra Boluarte que levaria várias semanas.