Biden alerta Netanyahu que apoio dos EUA dependerá da proteção dos civis em Gaza

O conflito começou em 7 de outubro após o ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense, no qual morreram 1.170 pessoas, na maioria civis, segundo uma nova contagem da AFP a partir de dados oficiais.

Cerca de 1,5 milhão de palestinos deslocados pelos combates estão amontoados nesta cidade fronteiriça com o Egito, segundo a ONU, e a possibilidade de as tropas israelenses invadirem a área gera crescentes preocupações na comunidade internacional.

Netanyahu prometeu "aniquilar" o Hamas e afirma que é necessário lançar uma ofensiva contra Rafah, no extremo sul do território, para erradicar o que ele considera ser o último "bastião" do grupo islamita, considerado organização terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e Israel.

Segundo o Exército israelense, Gallant e Austin também falaram "sobre a ameaça que o Irã representa [...]", depois de Israel ser responsabilizado pelo bombardeio de segunda-feira em Damasco.

O ataque na capital síria matou sete membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, inimigo de Israel.

O Exército israelense afirmou que, após uma "avaliação da situação", decidiu "aumentar os efetivos e recrutar soldados de reserva". A imprensa reportou que a convocação de reservistas tem como pano de fundo "as ameaças visíveis do Irã". O exército também declarou que "serão suspensas temporariamente as permissões [para férias] de todas as unidades de combate".

As operações israelenses não dão trégua e continuaram nesta quinta-feira no centro de Gaza e em Khan Yunis, no sul. No norte do território, a situação humanitária é extremamente difícil.

"As entregas de farinha demoram e há escassez (...) Também há escassez de verduras, carnes e outros produtos essenciais, como legumes, lentilhas e grão-de-bico", disse um morador da Cidade de Gaza, que preferiu não revelar seu nome.

Segundo um novo estudo da ONG Oxfam, a população do norte da Faixa sobrevive com 245 calorias por dia, ou seja, "menos que uma lata de feijão, o que representa menos de 12% das necessidades calóricas diárias em média".

Após o ataque que matou sete de seus funcionários, a ONG World Central Kitchen, que distribuía refeições diariamente em Gaza, anunciou a suspensão de suas operações, o que aumentou o temor sobre a situação alimentar de quase 2,4 milhões de moradores.

