Ataques russos contra região ucraniana de Kharkiv deixam quatro mortos

Outra pessoa faleceu em um ataque com drone contra um edifício, acrescentou o governante. A polícia informou que a quarta vítima era uma mulher de 68 anos.

Três funcionários das equipes de emergência morreram em um segundo impacto contra um prédio residencial em um "distrito densamente habitado de Kharkiv", escreveu no Telegram o prefeito Igor Terejov.

Quatro pessoas morreram e 11 ficaram feridas em uma série de ataques noturnos das forças russas contra Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, informaram as autoridades locais.

Além disso, 11 pessoas ficaram feridas nos ataques noturnos.

O governador da região homônima, Oleg Sinegubov, disse que as forças russas lançaram ao menos 15 drones, mas que alguns foram interceptados.

As cidades ucranianas são alvos de ataques russos quase todas as noites, em particular Kharkiv, perto da fronteira nordeste.