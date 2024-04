Alemanha: ministro da Defesa anuncia plano para tornar forças armadas "capazes de guerra"

O ministro da defesa da Alemanha anunciou nesta quinta-feira, 4, um plano para simplificar e reorganizar o comando militar do país como parte dos esforços para tornar suas forças armadas "capazes de guerra".

O chanceler Olaf Scholz deu início a um grande aumento nas despesas militares pouco depois da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia no início de 2022, que descreveu como um "ponto de virada". O ministro da Defesa, Boris Pistorius, assumiu no ano passado a tarefa de reformar as forças armadas, a Bundeswehr, e em novembro apelou a uma revisão da sua estrutura.

Pistorius apontou para o perigo de um possível futuro ataque russo a um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e disse repetidamente que os militares alemães devem ser "capazes de guerra", uma escolha de palavras que alguns na Alemanha consideram chocante, dada a longa cautela pós-Segunda Guerra Mundial do país.