A nove pontos do título inédito, Bayer Leverkusen inicia contagem regressiva

A primeira etapa dessa jornada rumo à glória será no sábado às 10h30 (horário de Brasília), na visita ao Union Berlin, que é atualmente o 12º com 9 pontos acima da 16ª posição (de repescagem para fugir do rebaixamento, ocupada pelo Mainz).

Faltando sete rodadas para o final da temporada, o Bayer Leverkusen precisará conquistar um nove pontos (três vitórias) para ficar matematicamente fora do alcance do Bayern de Munique, e pôr fim à hegemonia bávara, iniciada em 2013 (onze títulos consecutivos na Bundesliga).

Em 40 jogos nesta temporada contando todas as competições, o Bayer Leverkusen ainda não perdeu uma única partida (35 vitórias, 5 empates).

Já o Bayern de Munique possivelmente perdeu sua última chance de alcançar o 'Werkself' ('onze da fábrica') ao perder no 'Klassiker' em Munique para o Borussia Dortmund (2-0) no fim de semana passado. Com um jogo fora de casa contra o Heidenheim (11º) no sábado (10h30 de Brasília), os jogadores de Thomas Tuchel buscarão recuperar um pouco de confiança antes de encarar o Arsenal pelas quartas de final da Liga dos Campeões, último objetivo do time de Munique na temporada.