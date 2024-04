Wall Street fecha com resultados mistos e atenta à inflação

A bolsa abriu o dia no vermelho, após dados sobre a criação de empregos no setor privado superiores ao esperado.

No fechamento, o índice industrial Dow Jones perdeu 0,11%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,23% e o índice ampliado S&P 500 subiu 0,11%.

Tom Cahill, da Ventura Wealth Management, destacou que este indicador está "altamente correlacionado" com o índice de preços PCE, referência do Fed para medir a inflação. Este dado publicado nesta quarta-feira "deveria, portanto, fazer o PCE cair", explicou.

Mas o humor do mercado mudou com a publicação do relatório do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM), que mostrou uma desaceleração nos preços pagos no setor de serviços, o mais observado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Precisamente, a pesquisa mensal da ADP/Stanford Lab relatou a criação de 184 mil empregos, contra os 150 mil esperados para março pelo mercado no setor privado, um dado que mostra a força da economia dos Estados Unidos em um momento em que as altas taxas de juros deveriam afetar a atividade para conter a inflação.

As declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, em uma conferência na Universidade de Stanford, também deixaram o mercado satisfeito.

Os dados macroeconômicos recentes "não alteram o panorama geral" com uma "inflação que converge para 2% [anual, a meta do Fed] de forma um tanto caótica", explicou Powell.

"As últimas projeções [do Fed] previam três reduções nas taxas este ano", lembrou Cahill. "Powell poderia ter indicado ao mercado que essas previsões não se alinhavam com o que vai acontecer. Mas ele não o fez", então "nada mudou realmente".

O mercado não mostrou, no entanto, euforia, e até o Dow Jones encerrou em baixa.

Entre as ações do dia, o grupo de entretenimento Disney teve uma queda de 3,13% depois que sua assembleia de acionistas votou a favor da nomeação dos 12 candidatos ao conselho recomendados pelos administradores.

É uma derrota para o investidor ativista Nelson Peltz, que havia apresentado sua candidatura e a de um aliado, ex-membro do grupo, para tentar influenciar a gestão do gigante do entretenimento.