Túnel é descoberto perto de prisão em Paris

Um túnel parcialmente escavado foi descoberto por acaso perto de uma prisão em Paris, informaram as autoridades nesta quarta-feira (3), descartando a hipótese de um plano de fuga por considerá-lo pouco "crível".

Um técnico que trabalhava "em uma vala para realizar conexões elétricas" encontrou o túnel, a cerca de 450 metros do centro penitenciário de La Santé, localizado no 14º distrito, no sul da capital francesa, afirmou uma fonte policial.

No local foi constatada "a presença de sacos cheios de entulho e uma cama", segundo a fonte.