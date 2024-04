Governo do México confirma dez mortos em confrontos no sul

Ao menos dez supostos criminosos morreram em dois confrontos no estado mexicano de Chiapas (sul), um deles com a Guarda Nacional, informou o presidente, Andrés Manuel López Obrador nesta quarta-feira (3), após a denúncia de uma ONG.

López Obrador informou que também havia 13 detidos, entre eles cidadãos da Guatemala, por se tratar de uma área fronteiriça. Várias armas de grosso calibre também foram apreendidas.

Os fatos ocorreram no fim de semana, em dias distintos, no município de La Concordia, depois que supostos pistoleiros de um grupo criminoso invadiram a fazenda de uma gangue rival, o que desencadeou um primeiro confronto que deixou cinco mortos, detalhou.

"No dia seguinte chegaram reforços (do grupo criminoso) e houve um confronto com a Guarda Nacional" com mais cinco mortos, acrescentou o presidente.