Filho de renomado político dominicano é assassinado a tiros nos EUA

"Conversamos com o senhor Pacheco sobre a morte de seu filho e informamos que os detetives continuam seus esforços para determinar os possíveis motivos do ataque a tiros", acrescentaram as autoridades policiais.

O filho do líder da Câmara dos Deputados da República Dominicana foi morto a tiros no Texas, sul dos Estados Unidos, em um incidente aparentemente premeditado, segundo a polícia, que identificou a vítima nesta quarta-feira (3).

Um segundo ocupante do carro, que portava uma arma, ficou ferido, enquanto os outros dois saíram ilesos. As emissoras de televisão locais mostraram o carro preto com diversas perfurações no para-brisa e na carroceria, causadas pelos tiros. Em outras imagens, aparentemente feitas por testemunhas, os supostos agressores são vistos disparando.

"Acreditamos que as pessoas que estavam a bordo da caminhonete Escalade eram um alvo", acrescentou Rodríguez.

"Ele vivia em Atlanta e ia esporadicamente para lá [Houston]. A versão que temos extraoficialmente é que foi um ato de assassinato contra um DJ cujo nome não lembro" e não contra o seu filho, disse o deputado Pacheco ao canal Telemundo. Segundo a imprensa dominicana, Pacheco Rojas também era DJ.

A polícia procura quatro suspeitos de participação no ataque, todos hispânicos, que fugiram. Nas suas redes sociais, as autoridades divulgaram imagens de três deles, aparentemente procedentes de uma câmera de segurança, onde podem ser vistos com armas em mãos.

mav/mel/aa/rpr