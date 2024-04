Ex-presidente da Federação Espanhola garante que não coagiu Jenni Hermoso

"Não consigo entender que isto seja uma agressão sexual", disse Rubiales em entrevista à televisão La Sexta, a propósito do beijo que deu em Hermoso durante a cerimônia de entrega de medalhas logo depois de 'la Roja' ter conquistado a Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia, em agosto do ano passado.

"Ninguém poderá provar que alguém da Federação coagiu, se é que falei com ela, mas ninguém poderá provar que coagimos", garantiu Rubiales a La Sexta.

"Estou com a consciência tranquila, as coisas saíram do controle", disse o ex-presidente da RFEF, que aguarda julgamento por este caso do beijo forçado.

Na semana passada, o Ministério Público pediu 2 anos e meio de prisão para Rubiales pelo caso deste beijo, pelo qual será julgado em data ainda a ser definida.

O Ministério Público acusa Rubiales de um crime de agressão sexual, pelo beijo em si, e outro de coação, por ter pressionado a atleta a "justificar e aprovar o beijo que recebeu contra a sua vontade", conforme indicou o MP em seu documento, ao qual a AFP teve acesso.

