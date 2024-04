Ex-presidente da Federação Espanhola foi detido brevemente ao retornar à Espanha

A investigação aponta para "supostos atos criminosos associados à corrupção em negócios, má administração e lavagem de dinheiro", afirmou a Justiça espanhola.

Segundo a imprensa do país, os contratos sob suspeita estariam associados à transferência da Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita ou às obras de restauração do estádio La Cartuja em Sevilha, entre outros.

Em um trecho de uma entrevista que será transmitida na noite desta quarta-feira pelo canal La Sexta, Rubiales negou ter recebido qualquer tipo de comissão.

"Meu dinheiro é produto do meu trabalho e das minhas economias", garantiu o ex-dirigente a La Sexta.

Rubiales esteve no comando da RFEF desde 2018 até sua renúncia no ano passado após o caso do beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso na final da Copa do Mundo feminina na Austrália.

Na semana passada, o Ministério Público pediu 2 anos e meio de prisão para ele por este caso, pelo qual será julgado em data ainda a indefinida.