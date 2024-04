Congresso do Peru dá voto de confiança a gabinete de Boluarte

O novo gabinete da presidente do Peru, Dina Boluarte, o terceiro em 16 meses, obteve nesta quarta-feira (3) um crucial voto de confiança no Congresso que lhe permite seguir governando em meio a um escândalo de relógios de luxo que envolve a mandatária.

"Foi aprovada a questão da confiança para o senhor Gustavo Adrianzén, presidente do Conselho de Ministros", anunciou o presidente do Congresso, Alejandro Soto. A votação contou com 70 parlamentares a favor, 38 contra e 17 abstenções.

O respaldo do parlamento unicameral, controlado por meia dúzia de bancadas de direita, concretizou-se após uma sessão de sete horas onde Adrianzén expôs e debateu sobre a política geral de sua gestão.